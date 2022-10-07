لافروف: نحذر دول (ناتو) من تداعيات مساعدة أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) من تداعيات تمويل أوكرانية ومدها بالأسلحة.وقال لافروف إن "تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي اقترح فيها على حلف شمال الأطلسي شن ضربات وقائية ضد روسيا تؤكد الحاجة لما أسماه عملية خاصة" في أوكرانيا"، وفق قناة (العربية).وفي نقاش مع "معهد لوي"، وهو مركز أبحاث أسترالي، قال زيلينسكي إنه "يعتقد أن الضربات ضرورية لمنع أي استخدام للأسلحة النووية، ولم يخض في التفاصيل حول نوع الضربات التي يقصدها، ولم يشر إلى أي حاجة لشن ضربات نووية".وأوضح لافروف، خلال كلمة له أمام "حزب روسيا الموحدة"، أن حلف الناتو يدعم الرئيس الأوكراني لمواجهة روسيا وفرض الهيمنة، مؤكداً أن الغرب يتحمل المسؤولية عن تزويد نظام كييف بالأسلحة.وختم بالقول: "حذرنا دول الناتو من تداعيات تزويد أوكرانيا بالأسلحة"، مشدداً على أن موقف روسيا من الردع النووي لم يتغير.