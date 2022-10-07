(يديعوت): مخاوف إسرائيلية من التصعيد مع لبنان

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، عن تخوفات إسرائيلية من التصعيد مع لبنان في ظل طلب وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس من جيشه الاستعداد لسيناريو تصعيد محتمل.ووفق صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، فإن مخاوف في الشمال بعد تعليمات غانتس بالاستعداد للتصعيد، قائلًة: "ليس لدى نصرالله ما يخسره".وفي السياق، قالت صحيفة (يسرائيل هيوم)، إن "المنظومة الأمنية الإسرائيلية تستعد لبدء العمل في حقل كاريش للغاز خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يبدأ العمل في الحقل يوم الأحد المقبل".وكان قد أصدر غانتس، مساء يوم الخميس، قرارًا للجيش بالاستعداد لتصعيد مع لبنان في الوقت القريب.ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن غانتس أصدر تعليماته إلى الجيش للتحضير لسيناريو اندلاع تصعيد في الشمال في كل من الجهود الهجومية والدفاعية، وذلك في ضوء التطورات في مفاوضات الحدود البحرية مع لبنان.هذا وقالت (القناة 12) إن اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (كابينت) فوض حكومة الاحتلال بإدارة سيناريو تصعيد مع لبنان.وأفادت القناة أن (كابينت) فوض رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد ونائبه نفتالي بينت ووزير الأمن بني غانتس بإدارة سيناريو تصعيد في الشمال حتى من دون اجتماع آخر للوزراء.