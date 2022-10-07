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  • جيش الاحتلال يعرقل قطف الأهالي لثمار الزيتون في حي واد الربابة ببلدة سلوان في القدس

شؤون فلسطينية

أهالي وادي الربابة يقطفون ثمار الزيتون لحمايتها من المستوطنين

أهالي وادي الربابة يقطفون ثمار الزيتون لحمايتها من المستوطنين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
بدأ موسم قطف الزيتون مبكراً في حي واد الربابة ببلدة سلوان في القدس، صباح اليوم الجمعة، بمساندة متطوعين رداً على سرقة المستوطنين لثمار الزيتون من أراضي الحي المهددة بالمصادرة لصالح المشاريع الاستيطانية.

وأعلن أهالي حي وادي الربابة بدء قطف الزيتون إثر توثيق مواطن مقدسي أمس سرقة جنود من جيش الاحتلال، ومجموعات من المستوطنين للزيتون.

وجاءت هذه السرقات بعد أن دعت ما تسمى "سلطة الطبيعة الإسرائيلية"، المستوطنين إلى اقتحام حي وادي الربابة بما يسمى "عيد العرش" التوراتي.

وناشد أصحاب الأراضي، أهالي سلوان بضرورة مساعدتهم في قطف الزيتون، والمشاركة أيضًا في إقامة صلاة الجمعة في أراضي واد الربابة.

وقال المقدسي أحمد سمرين أحد أصحاب أراضي حي واد الربابة، إن فعالية قطف الزيتون تأتي رداً على دعوات المستوطنين لسرقته من أراضي الحي.

وأضاف سمرين أن صفحات ما تسمى بسلطة الطبيعة الإسرائيلية على مواقع التواصل، دعت المستوطنين للمشاركة في سرقة زيتون وادي الربابة وبكل وقاحة.

وأوضح أن الاحتلال يعمل على تغيير معالم أراضي الحي، بعد مصادرتها وسلبها من أصحابها.

 بدوره، قال المقدسي سعيد العباسي:"هذه الأرض أغلى من ابني وروحي، أرضي وأرض جدودي، وإذا بدي أتركها لمين أتركها؟!".

وتوجه المقدسي العباسي منذ ساعات الصباح الباكر لأرضه في واد الربابة ببلدة سلوان، وعكف على قطف ثمار الزيتون الذي يحاول المستوطنون سرقته.

وكان وزير البناء والإسكان في حكومة الاحتلال (زئيف إلكين) وضع عصر أمس الخميس حجر الأساس لجسر معلق للمُشاة في وادي الربابة جنوب المسجد الأقصى، ضمن حملته الانتخابية، ودعما لنشاطات جمعية "إلعاد" الاستيطانية في بلدة سلوان.

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