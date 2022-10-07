"المرور" بغزة: وفاة و15 إصابة في 17 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، الجمعة، وفاة مواطن وإصابة 15 آخرين جراء حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.وقالت شرطة المرور والنجدة: إن "المواطن سليم عبد الله محمد البرديني (67) عامًا سكان النصيرات، تُوفي بمستشفى شهداء الأقصى على إثر حادث سير وقع صباح أمس الخميس مقابل أبراج عين جالوت على شارع صلاح الدين".وأشارت إدارة المرور والنجدة إلى أنها احتجزت السائق والمركبة، لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.وأوضحت أن 17 حادث سير وقع خلال 24 ساعة الماضية نتجت عنها حالة الوفاة و15 إصابة واحدة بجروح خطيرة، و10 بجروح متوسطة، و4 بجروح طفيفة.وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات بـ 16 مركبة ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.