الاحتلال يفرج عن القيادي حسين أبو كويك بعد اعتقال لستة أشهر

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، عن القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك، بعد ستة أشهر من الاعتقال الإداري.واعتقلت قوات الاحتلال القيادي أبو كويك، بعد دهم وتفتيش منزله في بلدة بيتونيا قرب رام الله فجر السابع من أبريل الماضي، وبعد عدة أيام حوّلته محاكم الاحتلال العسكرية للاعتقال الإداري لمدة ستة شهور.وكانت قوات الاحتلال اقتحمت منزل أبو كويك أكثر من مرة قبل اعتقاله، وهددته بالاعتقال على خلفية مواصلته المشاركة في الفعاليات والأنشطة الوطنية.ويعدّ أبو كويك من القيادات البارزة في حركة حماس بالضفة الغربية، وكان قد تعرض بتاريخ 4/3/2002 م لمحاولة اغتيال خلال انتفاضة الأقصى عام 2000، حيث أطلقت طائرة حربية قذائف على مركبته الشخصية.