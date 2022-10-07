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وفد من (حماس) يزور سوريا أكتوبر الجاري

وفد من (حماس) يزور سوريا أكتوبر الجاري
مشعل وبشار الأسد- أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
كشف مصدر في حركة حماس لوكالة (أناضول)، الجمعة، أن وفدا من الحركة يعتزم إجراء زيارة إلى سوريا في وقت لاحق من تشرين أول/ أكتوبر الجاري.

وفي تصريح لـ (أناضول)، قال المصدر، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إن "وفداً من الحركة سيزور سوريا خلال الشهر الجاري، في خطوة لتطوير العلاقات مع دمشق".

وأوضح المصدر أن "الزيارة ستتم بعد انتهاء مباحثات المصالحة الفلسطينية التي تستضيفها الجزائر في 10 أكتوبر الجاري"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي السادس من كانون أول/ ديسمبر 2021، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون اعتزام بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية، على أمل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وأعلنت حركة حماس في 15 أيلول/ سبتمبر الماضي، أنها مستمرة في تطبيع علاقاتها مع سوريا.

وقالت الحركة في بيان حينها: "تؤكد الحركة على مُضيّها في بناء وتطوير علاقات راسخة" مع دمشق.

وذكرت أن هذا القرار يصب في "خدمة الأمة وقضاياها العادلة، وفي القلب منها قضية فلسطين، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة".

وأضاف البيان: "نتطلع أن تستعيد سوريا دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية، وندعم كل الجهود المخلصة من أجل استقرار وسلامة سوريا، وازدهارها وتقدمها".

وسبق لمصدر فلسطيني أن كشف لوكالة (أناضول) في 21 حزيران/ يونيوالماضي، أن حركة حماس والنظام السوري يستعدان لفتح صفحة جديدة، واستعادة العلاقات بعد قطيعة استمرت 10 أعوام.

وقُطعت العلاقات بين حماس ودمشق عام 2012، إثر اندلاع الثورة السورية.

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