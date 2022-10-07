تفاصيل لقاء المالكي بالسفير التونسي

رام الله - دنيا الوطناستقبل وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، مساء أمس الخميس، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، سفير الجمهورية التونسية لدى دولة فلسطين الحبيب بن فرح.وشدد الوزير المالكي على دعم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لتونس بقيادة الرئيس قيس سعيد، والوقوف إلى جانب تونس وشعبها وقيادتها، مشيدا بالعلاقات الثنائية المميزة بين البلدين.كما وأطلع د. المالكي السفير التونسي على مستجدات الوضع السياسي الفلسطيني، وتحديدا فيما يتعلق بحقوق الأسرى، والانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الفلسطينية.من جانبه، أكد السفير التونسي، الحبيب بن فرح، على قوة العلاقة السياسية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وموقف تونس الثابت لدعم القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني لإنهاء الاحتلال.كما استعرض السفير التونسي تطورات الأوضاع السياسية في تونس.وشكر السفير، الوزير المالكي على التعاون الدائم من قبل وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، وعلى الاستعداد الفلسطيني الدائم لتطوير وتقوية العلاقات الفلسطينية التونسية بما في خير للبلدين.وحضر الاجتماع السفير فايز أبو الرب مساعد الوزير للشؤون العربية، ومستشار أول مصطفى البرغوثي مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية، سكرتير ثالث ميرا قطاطو من مكتب الوزير.