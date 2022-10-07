عمليتا إطلاق نار واندلاع 15 نقطة مواجهة بالضفة خلال الـ24 ساعة



كما سجلت المقاومة إصابة في صفوف الاحتلال، وتفجير عبوة ناسفة، وإلقاء تسع زجاجات حارقة ومفرقعات، وعمليتي تصدي للمستوطنين وتحطيم مركبتين للمستوطنين.



وفي القدس، اندلعت مواجهات في العيساوية والطور وسلوان، ألقى خلالها الشبان الحجارة والمفرقعات النارية.



واندلعت مواجهات في رام الله التحتا والبيرة، وألقى المقاومون عبوات ناسفة على حاجز الجلمة في جنين.



أما في سلفيت، فشهدت إلقاء خمس زجاجات حارقة، قرب مستوطنة ارئيل، كما شهدت نابلس اندلاع مواجهات والقاء حجارة في سبسطية، وإطلاق نار في مستوطنة (عوفرا)، وجبل جرزيم.



كما اندلعت مواجهات في تقوع ببيت لحم، وفي دورا وجسر حلحول وسعير والمنطقة الجنوبية وبين عينون وباب الزاوية ومخيم العروب وبين أمر في الخليل.



وتصدى الفلسطينيون للمستوطنين قرب مستوطنة (كرمي تسور)، وأضيب أحد المستوطنين بعد إلقاء الحجارة عليه.



وشهدت حلحول القاء حجارة، وتصدي للمستوطنين، وتحطيم مركبات مستوطنين.



رام الله - دنيا الوطنتصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، لتسجل عمليتي إطلاق نار واندلاع 15 نقطة للمواجهة.