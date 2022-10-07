دولي

زيلنسكي يُطالب حلف (ناتو) بمزيد من الأسلحة

زيلنسكي يُطالب حلف (ناتو) بمزيد من الأسلحة
الرئيس الأوكراني
رام الله - دنيا الوطن
طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس، من قادة الدول الأوروبية أثناء اجتماعهم في براغ تزويد بلاده بأسلحة لمنع روسيا من التقدم أكثر نحو دول أوروبية أخرى.

وقال زيلينسكي إن على أوكرانيا الانتصارَ على روسيا لمنعها من التقدم نحو وارسو أو براغ.

ودعا دول (ناتو) إلى شن ضربات وقائية ضد روسيا، وعدم انتظار الضربات النووية الروسية، وفق قناة (العربية).

كما وأضاف زيلينسكي إن الرئيس الروسي لن يتمكن من إنقاذ حياته إذا استخدم السلاح النووي.

وأكمل زيلنسكي بالقول: "أعتقد أن الرئيس الروسي يحب حياته كثيرًا. أعتقد أنه يفهم أنه بعد استخدام الأسلحة النووية، لن يكون قادرًا على إنقاذ حياته، أنا متأكد من ذلك".

وفي المقابل، هاجمت موسكو الخميس تصريحات زيلينسكي عن "الضربات الوقائيّة" على روسيا، قبل أن توضح كييف أنّ رئيسها كان يتحدّث عن عقوبات وقائيّة وليس عن ضربات نوويّة.

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