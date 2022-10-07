بايدن: التهديد الروسي باستخدام النووي سيدفع لحرب "نهاية العالم"

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الأميركي جو بايدن في حفل لجمع تبرعات للحزب الديمقراطي في نيويورك، أن التهديدات الروسية باستخدام النووي تعرض البشرية لخطر "نهاية العالم".وقال بايدن متحدثا عن التهديد النووي إنه للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية في العام 1962، "لدينا تهديد بسلاح نووي إذا استمرت الأمور في الواقع على المسار الذي تسير فيه"، وفق قناة (العربية).كما وأضاف إنه يعرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جيدا إلى حد ما "وإنه لا يمزح عندما يتحدث عن الاستخدام المحتمل لأسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة بيولوجية أو كيميائية".وتابع الرئيس الأميركي: "يوجَد للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية تهديدٌ مباشر باستخدام أسلحة نوويّة إذا استمرّت الأمور على المسار الذي تسير عليه الآن".