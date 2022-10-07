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مقتل قياديين من تنظيم الدولة بغارة أميركية شمال سوريا

مقتل قياديين من تنظيم الدولة بغارة أميركية شمال سوريا
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام أميركية، مقتل قياديين اثنين من تنظيم الدولة في غارة أميركية شمال سوريا.

وبدورها، أوضحت واشنطن أن الغارة الأميركية أدت إلى مقتل "أبو هشوم الأموي" وقيادي آخر في تنظيم الدولة، وفق قناة (العربية).

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن مداهمة لقواتها شمال شرق سوريا أسفرت عن مقتل عنصر في تنظيم الدولة مسؤول عن تهريب الأسلحة.

وقال بيان للقيادة المركزية "نفذت قوات القيادة المركزية الأميركية الليلة الماضية مداهمة بمشاركة مروحية في شمال شرق سوريا بالقرب من قرية القامشلي استهدفت ركان وحيد الشمري وهو مسؤول في تنظيم الدولة معروف بتسهيل تهريب الأسلحة والمقاتلين لدعم عمليات التنظيم".

وأضاف البيان "لم تصب أو تقتل أي من القوات الأميركية خلال العملية ولم يقتل أو يجرح أي مدني".

وفي وقت سابق، قال مسؤول أميركي لـ (رويترز)، إن غارة نادرة بطائرة هليكوبتر أميركية على قرية تسيطر عليها الحكومة في شمال شرق سوريا، أسفرت عن مقتل مسؤول في تنظيم الدولة، وإصابة آخر والقبض على شخصين آخرين.

وقال المسؤول إن عضو تنظيم الدولة الذي استُهدف في الغارة كان مسؤولاً عن قطع رأسي عضوين من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.

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