بيت لحم: الاحتلال يعتقل أمين سر (فتح) وشقيقه ويسرق أموالًا

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، أمين سر حركة فتح في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم محمد سليم البدن (٣١عاما)، وشقيقه فادي (٣٣ عاما) بعد دهم منزليهما وفتشتهما.ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال وأثناء مداهمة وتفتيش منزل أمين سر حركة فتح، سرقت عشرة آلاف شيكل، كما سرقت سبعة آلاف شيقل من منزل المواطن حازم محمد نواورة.كما داهمت عددا من المنازل وعبثت بمحتوياتها تعود للمواطنين: ذيب العمور، وعلي محمد العمور، وطلال العمور، ومنزل والد الشهيد ريان سليمان.