طالع حالة الطقس حتى يوم الإثنين المقبل

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 23-16 22-16 22-16 بيت لحم 23-16 22-16 22-16 رام الله والبيرة 22-15 21-15 21-15 طولكرم 26-18 25-18 25-18 نابلس 24-17 23-17 23-17 قلقيلية 26-18 25-18 25-18 جنين 28-19 27-19 27-19 سلفيت 23-16 22-16 22-16 طوباس 29-20 28-20 28-20 روابي 24-17 23-17 23-17 الخليل 22-15 21-15 21-15 غزه 25-19 24-19 24-19 أريحا 34-23 33-23 33-23 خانيونس 25-19 24-19 24-19 الأغوار الشمالية 32-21 31-21 31-21 رفح 26-18 25-18 25-18

أما يوم السبت، تكون الأجواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.ويوم الأحد، أجواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.أما يوم الإثنين، تكون الأجواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: