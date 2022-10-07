طالع حالة الطقس حتى يوم الإثنين المقبل

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مدينة رام الله
رام الله - دنيا الوطن
تكون الأجواء اليوم الجمعة، خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم السبت، تكون الأجواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأحد، أجواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الإثنين، تكون الأجواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 23-16 22-16 22-16 بيت لحم 23-16 22-16 22-16
رام الله والبيرة 22-15 21-15 21-15 طولكرم 26-18 25-18 25-18
نابلس 24-17 23-17 23-17 قلقيلية 26-18 25-18 25-18
جنين 28-19 27-19 27-19 سلفيت 23-16 22-16 22-16
طوباس 29-20 28-20 28-20 روابي 24-17 23-17 23-17
الخليل 22-15 21-15 21-15 غزه 25-19 24-19 24-19
أريحا 34-23 33-23 33-23 خانيونس 25-19 24-19 24-19
الأغوار الشمالية 32-21 31-21 31-21 رفح 26-18 25-18 25-18

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