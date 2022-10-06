شؤون فلسطينية

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين جنوب القطاع

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين جنوب القطاع
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، نيران أسلحتها الرشاشة وقنابل الغاز السام تجاه مراكب الصيادين جنوب قطاع غزة.

ووفق مصادر محلية، فإن جنود الاحتلال المتمركزين داخل الزوارق الإسرائيلية الجاثمة في بحر محافظتي خانيونس ورفح جنوبا فتحوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة واطلقوا قنابل الغاز السام والإنارة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر المحافظتين.

وقالت المصادر إن كثافة النار والغاز أجبرت الصيادين على مغادرة البحر عنوة دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم.

يشار إلى أن الزوارق الإسرائيلية تتعمد بشكل يومي إطلاق النار والغاز السام تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر محافظة غزة وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

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