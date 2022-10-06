تركيا تعين شاكر طورونلر سفيرًا لدى إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنعينت دولة تركيا، الخميس، شاكر أوزقان طورونلر سفيرا لها لدى إسرائيل.جاء ذلك خلال إبلاغ وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، بعض السفراء بمهامهم الجديدة في السفارات والممثليات الدائمة لتركيا.وسبق أن شغل طورونلر منصب القنصل العام التركي في القدس من 2010 إلى 2014، وسفير أنقرة لدى نيودلهي بين كانون ثاني/ يناير 2017، وأيار/ مايو2021.وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة (أناضول) من مصادر دبلوماسية، سيتولى نائب وزير الخارجية سادات أونال منصب الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة.وقالت الوكالة: "كذلك تم تعيين نائب تشاووش أوغلو، فاروق قايماقجي ممثلا دائما لتركيا لدى الاتحاد الأوروبي، والدبلوماسي ذكي لفينت غومركجي ممثلا لأنقرة لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو)".وتابعت: "سيتولى قوراي إرتاش منصب السفير التركي لدى العاصمة البريطانية لندن، بينما تم تعيين تشاغاتاي أرجيس سفيرا لتركيا لدى اليونان".وأكملت القناة: "تم تعيين أردم أوزان سفيرا لتركيا بالعاصمة الأردنية عمان، فيما تولى حجابي قيرلانغيتش منصب السفير التركي لدى إيران".