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  • أبو مجاهد لـ"دنيا الوطن": حركة الجهاد حرصت منذ نشأتها وانطلاقتها على التمسك بخيار المقاومة في فلسطين

  • الناطق باسم لجان المقاومة أبو مجاهد لـ"دنيا الوطن": في ذكرى انطلاقة (الجهاد) نثمن دور سرايا القدس بغزة وجنين

شؤون فلسطينية

أبو مجاهد: في ذكرى انطلاقة (الجهاد) نثمن دور سرايا القدس بغزة وجنين

أبو مجاهد: في ذكرى انطلاقة (الجهاد) نثمن دور سرايا القدس بغزة وجنين
أبو مجاهد- الناطق باسم لجان المقاومة
خاص دنيا الوطن- قطاع غزة 
تحدث أبو مجاهد، الناطق الرسمي باسم لجان المقاومة الشعبية في قطاع غزة، مساء يوم الخميس، حول حركة الجهاد الإسلامي وما حققته بمعركتها الأخيرة، وذلك بمناسبة ذكرى انطلاقتها الـ 35.

وقال أبو مجاهد في مقابلة مع "دنيا الوطن": إننا "نبارك لحركة الجهاد ذكرى انطلاقتهم؛ وإنها حرصت منذ نشأتها وانطلاقتها على التمسك بخيار المقاومة في فلسطين وامتزجت دماء أبناء الجهاد بدماء أبنائنا في ميادين المقاومة". 

وأضاف أن "اليوم يشار لسرايا القدس، عبر كتيبة جنين بالقدرة والقوة في الضفة، إضافة إلى معركتها الأخيرة التي حملت اسم (وحدة الساحات)، ونحن متواصلون مع كل الفصائل الفلسطينية حتى تحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها".
 


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