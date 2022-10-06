مصرع فلسطينيين اثنين في حادث سير بمصر

رام الله - دنيا الوطنقالت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، إن مواطنين فلسطينيين لقيا مصرعهما، وأصيب آخران بجروح، اليوم الخميس، إثر حادث سير وقع في منطقة المعادي بالقاهرة.وأوضحت السفارة، في بيان، إن الضابطين بالأمن الوقائي، عبد الله سليمان أحمد طميزة، والمقدم رأفت محمد أحمد طميزة، توفيا عقب حادث سير وقع بمنطقة المعادي بالقاهرة، كما أصيب بالحادث أحمد محمد عوض، فيما لم يصب عماد خليل عواد بأذى نتيجة الحادث.وأكدت أنها تواصل جهودها منذ إبلاغها بوقوع الحادث، بمتابعة حالة المواطنين الفلسطينيين، وتتولى التواصل مع ذويهم، وكذلك متابعة الوضع الصحي للمصاب، وأنها باشرت بإنهاء الإجراءات اللوجستية المتعلقة بوفاة الفقيدين مع الجهات المصرية المسؤولة لنقل جثمانيهما إلى أرض الوطن.وعبّر سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، وكافة مستشاري وكوادر سفارة ومندوبية فلسطين بالقاهرة، عن خالص العزاء لآل طميزة لوفاة فقيديهم العقيد عبد الله والمقدم رأفت، وكذلك إلى رئيس وكوادر جهاز الأمن الوقائي.