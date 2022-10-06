لبنان: "الصحة" تسجل أول إصابة بالكوليرا منذ 1993

رام الله - دنيا الوطنسجلت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، أول إصابة بمرض الكوليرا في محافظة عكار الشمالية، لتكون الحالة الأولى التي تشهدها البلاد منذ العام 1993.وأشارت "الصحة اللبنانية" إلى أن "حالة المريض مستقرة وهو يتلقى العلاج في المستشفى"، لافتة إلى أنها "الحالة الأولى في لبنان منذ 1993، تاريخ آخر تفشٍّ للكوليرا".هذا وشكلت وزارة الصحة خلية أزمة تضم خبراء واختصاصين للاستجابة لتفشي الكوليرا، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.ويظهر الكوليرا عادة في مناطق سكنية تعاني شحا في مياه الشرب أو تنعدم فيها شبكات الصرف الصحي. وغالبا ما يكون سببه تناول أطعمة أو شرب مياه ملوثة، ويؤدي الى الإصابة بإسهال وتقيؤ.