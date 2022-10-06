مجلس إدارة الاتصالات الفلسطينية يعقد اجتماعه بمقر الإدارة العامة للشركة في نابلس

رام الله - دنيا الوطنعقد مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الفلسطينية اجتماعه يوم الأربعاء، برئاسة صبيح المصري ومشاركة جميع أعضاء مجلس الإدارة في مقر الإدارة العامة لشركة الاتصالات الفلسطينية بالتل في نابلس تعزيزاً لصمودها وتأكيداً على مكانتها الاقتصادية الهامة.وخلال الاجتماع، قامت الإدارة التنفيذية باطلاع المجلس على أحدث مشاريع الشركة بما فيها سير مشروع شبكة الألياف الضوئية المنزلية والتقدم في ملف خدمات الجيل الرابع بالإضافة إلى عدة أمور إستراتيجية أخرى.وضمن جولة في مقر الشركة شملت مركز التحكم ومركز البيانات؛ أطلع المجلس على أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات في الشبكة وأهم خدمات مراكز البيانات والحلول التكنولوجية المتكاملة.ومن الجدير ذكره أن مجلس إدارة الاتصالات يلتزم بعقد اجتماعات دورية لمناقشة كافة مستجدات شركات المجموعة ومشاريعها الاستراتيجية التي ترتقي بقطاع الاتصالات الفلسطيني.