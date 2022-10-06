فيديو.. الجهاد لـ"دنيا الوطن": المقاومة بغزة تُقيم الأوضاع في الضفة وأيدينا على الزناد

خاص دنيا الوطن- قطاع غزةأقامت حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، مساء يوم الخميس، مهرجانًا بذكرى انطلاقتها الـ 35 والتي جاءت بعنوان "قتالنا ماض نحو القدس".بدوره، قال طارق سلمي، الناطق باسم حركة الجهاد في قطاع غزة: إن "رسالة الحركة في مهرجان الانطلاقة التأكيد على مركزية القضية والمتمثلة بتحرير فلسطين، وهي قضية مركزية وتتويج لمشروع حضاري كبير".وأضاف سلمي خلال مقابلة مع "دنيا الوطن" أن القضية الفلسطينية هي مسؤولية عربية وإسلامية وكل الأحرار في كل أنحاء العالم، من خلال تظافر الجهود لمساندة المقاومة والدفاع عن فلسطين.وأكد أن رسالة المهرجان اليوم هي رسالة تحدي وإصرار من حركة الجهاد والمقاومة للاحتلال؛ بأن اليد على الزناد وهو من يتحمل المسؤولية الكاملة عما يحدث، والرسالة الثانية هي رسالة وفاء وتقدير لمن رسم خريطة فلسطين بدماءهم، وأن الحركة اليوم ترسل رسائل له.وختم سلمي: "المقاومة بغزة تُقيم ما يحدث في الضفة لحظة بلحظة والاحتلال من يتحمل مسؤولية ما سيحدث".