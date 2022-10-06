(كان): غانتس يصدر تعليماته للجيش بالاستعداد لتصعيد أمني مع لبنان

رام الله - دنيا الوطنأصدر وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، مساء يوم الخميس، قرارًا للجيش بالاستعداد لتصعيد مع لبنان في الوقت القريب.ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن غانتس أصدر تعليماته إلى الجيش للتحضير لسيناريو اندلاع تصعيد في الشمال في كل من الجهود الهجومية والدفاعية، وذلك في ضوء التطورات في مفاوضات الحدود البحرية مع لبنان.هذا وتشهد الأوضاع بين البلدين بالآونة الأخيرة، حالة من التوتر في ظل تأزم الوضع بسبب ترسيم الحدود وحقل غاز (كاريش) والصراع عليه.