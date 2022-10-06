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"نزاع مستمر".. أوكرانيا تستعيد مئات الكيلو مترات من قبضة روسيا

"نزاع مستمر".. أوكرانيا تستعيد مئات الكيلو مترات من قبضة روسيا
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت أوكرانيا، اليوم الخميس، عن تطورات الحرب مع روسيا وإلى أين وصلت في ظل استمرار النزاع بينهما وسيطرة الأخيرة على ما مساحة تقدر بـ 18% من الأراضي الأوكرانية. 

وبدوره، أفاد الجيش الأوكراني بأنه استعاد 400 كلم مربع في جنوب منطقة خيرسون في أقل من أسبوع، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على منطقة زايتسيفو في دونيتسك، وتحييد أكثر من 120 أوكرانيًا عسكريًا، وفق قناة (العربية). 

وقالت الناطقة باسم القيادة العسكرية الجنوبية ناتاليا غومنيوك في بيان على الإنترنت: "حررت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 400 كلم مربع من منطقة خيرسون منذ مطلع تشرين أول/ أكتوبر".

من جهته، أكد الجيش الروسي في تقريره اليومي أنه "تم إبعاد العدو عن خط دفاع القوات الروسية" في نفس المنطقة. وأضاف أن القوات الأوكرانية نشرت أربع كتائب تكتيكية على هذه الجبهة، أي مئات الرجال و"حاولت عدة مرات اختراق الدفاعات الروسية" قرب دودتشاني وسوخانوفي وسادوك وبروسكينسكوي.

وقبلها، قال أولكسندر ستاروخ حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية، إن قصفاً روسياً استهدف المنطقة أثناء الليل وتسبب في تهدم أو تدمير عدة مبان سكنية أدى أيضا إلى اندلاع حرائق ووقوع ضحايا. وأضاف أن القصف أسفر عن مقتل اثنين على الأقل خلال الليل، وتسبب في تهدم أو تدمير عدة مبان سكنية واندلاع حرائق واسعة النطاق.

وكتب على تطبيق "تليغرام": "توفيت امرأة في القصف، ومات شخص آخر في الطريق إلى المستشفى جراء سبع ضربات روسية.. لا يزال خمسة على الأقل أسفل أنقاض المباني. تم إنقاذ الكثير من الناس من بينهم طفلة في الثالثة تتلقى الرعاية المطلوبة. عمليات الإنقاذ مستمرة".

وزابوريجيا واحدة من أربع مناطق أوكرانية أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمها، وهو ما تقول أوكرانيا إنها لن تقبل أبدا "الاستيلاء غير القانوني على أراضيها بالقوة".

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