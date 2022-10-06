جنين: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خلال اندلاع مواجهات في بلدتي الزبابدة وجلقموس.ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي الزبابدة وجلقموس جنوب وشمال شرق جنين، واندلعت مواجهات بين الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات الاختناق.كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ميثلون ودير غزالة، ونصبت عدة حواجز عسكرية جنوب وشرق جنين، ودققت في بطاقات المواطنين واستجوبتهم، ما أدى إلى إعاقة تحركاتهم، فيما لا تزال تلك القوات تكثف من تواجدها العسكري في تلك المناطق.