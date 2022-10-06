راصد جوي يكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل الكتلة الهوائية الخريفية القادمة





وقال العلامي إن "الكتلة الهوائية ستظهر حاملة معها انخفاض في درجات الحرارة وأجواء لطيفة أكثر اعتدالًا، كما وستظهر كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة بحيث تصبح الفرصة مهيأة لهطول بعض الأمطار الخفيفة فوق بعض المناطق الساحلية خاصة خلال يومي السبت والأحد".



وأضاف العلامي في حديثه لـ"دنيا الوطن"، أنها "ليست بالفرصة الكبيرة العالية، وإنما هي فرصة لبعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة على المناطق الساحلية والشمالية. لافتًا إلى أن "الحرارة ستكون أقل من معدلاتها المعتادة بحدود ثلاث لخمس درجات مئوية خلال فتره تأثير الكتلة الهوائية".



وبيّن العلامي أن "الكتلة الهوائية ستجعل الأجواء معتدلة ومنعشة خلال ساعات النهار في معظم وغالبية المناطق الفلسطينية، وتميل للبرودة عند ساعات المساء، مشيرًا إلى أنه "خلال الليل ستكون مائلة إلى البرودة خاصة في المناطق الجبلية والمرتفعة، ودرجات الحرارة تتراوح لمنتصف العشرينيات".



وذكر أن "درجات الحرارة في المحافظات الفلسطينية ستتراوح ما بين 22 لـ 26 درجة مئوية خلال فترة تأثير هذه الكتلة الهوائية على اختلاف التضاريس في المناطق الفلسطينية بالمناطق منخفضة ومناطق مرتفعة".



وأوضح الراصد الجوي أنه "في الأيام الماضية كان هناك ارتفاع في درجات الحرارة تمهيدًا لإدخالنا في الأجواء الأقرب إلى الخريفية بحيث تنخفض الحرارة وتصبح أقل من معدلاتها، مع ظهور كميات من السحب، والأجواء الخريفية المثالية "





خاص دنيا الوطن - لؤي أبو خوصةتحدث الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم الخميس، عن تفاصيل الكتلة الهوائية الخريفية التي من المتوقع أن تؤثر على البلاد خلال يوم الجمعة وتستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل.