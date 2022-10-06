شؤون فلسطينية

(حماس) تتلقّى دعوة رسمية للمشاركة بالحوار الوطني في الجزائر وتكشف أسماء الوفد المشارك

(حماس) تتلقّى دعوة رسمية للمشاركة بالحوار الوطني في الجزائر وتكشف أسماء الوفد المشارك
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، تلقّيها دعوة رسمية  من جمهورية الجزائر للمشاركة في الحوار الوطني الفلسطيني المرتقب. 

وقالت الحركة في بيانٍ لها، إنها "ترحّب قيادة الحركة بهذه الدعوة، وتؤكّد جاهزيتها للعمل بكل قوّة وبأعلى درجات المسؤولية الوطنية لإنجاح الجهود الجزائرية في إنجاز الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني؛ ترتيباً كاملاً وشاملاً على أسس وطنية صحيحة، تحقّق أهداف شعبنا في الحريَّة والاستقلال وطرد الاحتلال". 

وتابعت: "سيترأس وفد الحركة إلى الجزائر إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة وبعضوية  أعضاء المكتب السياسي د. خليل الحية، و د. ماهر صلاح، و أ. حسام بدران". 

ودعت الحركة "الجميع إلى التسلّح بالعزيمة والإرادة لإنجاح الجهود الجزائرية المقدّرة في دعم صمود شعبنا وقضيته العادلة".

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