(يديعوت أحرونوت): إسرائيل تلّقت ملاحظات لبنان على اتفاق ترسيم الحدود ورفضتها

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن رئيس وزراء الاحتلال يائير لبيد تلقّى تعليقات لبنان بشأن اتفاق ترسيم الحدود ورفضها.ونقلت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، عن مسؤول سياسي رفيع القول بأن "لبيد اطّلع على تفاصيل التصريحات التي تتضمن تغييرات جوهرية وجديدة يسعى لبنان لإدخالها في الاتفاق وأمر فريق التفاوض برفضها".وتابعت: "وقال لبيد إن إسرائيل لن تتنازل عن مصالحها الأمنية والاقتصادية بأي شكل من الأشكال حتى لو انتهى الأمر بعدم إبرام الاتفاقية".في حين نقلت (رويترز) عن مسؤول لبناني، إننا" نريد أن نعرف ما إذا كان الرفض الإسرائيلي نهائيا أو يمكن التفاوض بشأنه".وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) سيجتمع اليوم، من أجل بحث مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.ووفقًا لما نقلته هيئة لبث الإسرائيلية (مكان)، فإن بيروت قد نقلت إلى واشنطن ملاحظاتها على المسودة.ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب إنه "لا يعتقد أن التغييرات المقترحة ستؤدي إلى خروج الاتفاق عن مساره. مرجّحًا أن يتم توقيعه في غضون خمسة عشر يومًا.وبالأمس نقلت (مكان) تأكيد تل أبيب رفضها أي مطلب جوهري جديد من قبل لبنان لتعديل التفاهمات التي تبلورت معه بشأن ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين.