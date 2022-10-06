عاجل

  • مكتب إعلام الأسرى: إصابة الأسير حسين نصار من نابلس "بجلطة" نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال

شؤون فلسطينية

بكيرات: الرباط أعاق مخططات الاحتلال الرامية لتدنيس الأقصى

بكيرات: الرباط أعاق مخططات الاحتلال الرامية لتدنيس الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث الشيخ ناجح بكيرات، إن ثلة قليلة من المرابطين في الأقصى استطاعوا بفضل الله أن يُعيقوا محاولات الاحتلال الرامية إلى تدنيس الأقصى. 

ودعا بكيرات إلى الاستمرار في الرباط بالمسجد الأقصى المبارك، والقيام بفعاليات لجعل مدينة القدس مليئة بالنشاط الإسلامي والعربي.

وأضاف: "علينا أن نوفر حاضنة عربية وإسلامية، وأمامنا مشروع كبير من أجل تحرير المسجد الأٌقصى المبارك"، داعيًا إلى الأمل لأننا أصحاب الأرض والأقصى.

واعتبر أن "المطلوب تفعيل الصحوة الإسلامية، والنهوض بالأمة العربية والإسلامية"، مشيرًا إلى أن تصرفات للاحتلال تدلل أنه يعيش لحظاته الأخيرة.

أخبار ذات صلة

&#34;الخارجية&#34;: نتابع حادث غرق المركبين قبالة السواحل اليونانية

"الخارجية": نتابع حادث غرق المركبين قبالة السواحل اليونانية

غزة: ضبط 200 فرش حشيش مخبأة بمصارف مياه صرف صحي شرق رفح

غزة: ضبط 200 فرش حشيش مخبأة بمصارف مياه صرف صحي شرق رفح

التربية&#34;: مدارس الوطن تحيي يوم التراث الفلسطيني بفعاليات مميزة

التربية": مدارس الوطن تحيي يوم التراث الفلسطيني بفعاليات مميزة

مؤكدة مضيّهم معاً شركاء في طريق المقاومة.. حماس تهنئ &#34;الجهاد&#34; بذكرى انطلاقتها الـ35

مؤكدة مضيّهم معاً شركاء في طريق المقاومة.. حماس تهنئ "الجهاد" بذكرى انطلاقتها الـ35

ما نُسب لي &#34;باطل&#34;.. عباس زكي يكشف حقيقة فصل الطيراوي من مركزية فتح

ما نُسب لي "باطل".. عباس زكي يكشف حقيقة فصل الطيراوي من مركزية فتح

&#34;الخارجية&#34;: دولة الاحتلال تتعمد التصعيد إمعاناً في تنكرها لحقوق شعبنا العادلة والمشروعة

"الخارجية": دولة الاحتلال تتعمد التصعيد إمعاناً في تنكرها لحقوق شعبنا العادلة والمشروعة

حركة الجهاد الإسلامي تُصدر بيانًا في الذكرى الـ35 لانطلاقتها

حركة الجهاد الإسلامي تُصدر بيانًا في الذكرى الـ35 لانطلاقتها

غزة: وفاة مواطن متأثرًا بجراحه جرّاء حادث سير بالمحافظة الوسطى

غزة: وفاة مواطن متأثرًا بجراحه جرّاء حادث سير بالمحافظة الوسطى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بكيرات: الرباط أعاق مخططات الاحتلال الرامية لتدنيس الأقصى

بكيرات: الرباط أعاق مخططات الاحتلال الرامية لتدنيس الأقصى

التربية&#34;: مدارس الوطن تحيي يوم التراث الفلسطيني بفعاليات مميزة

التربية": مدارس الوطن تحيي يوم التراث الفلسطيني بفعاليات مميزة

مؤكدة مضيّهم معاً شركاء في طريق المقاومة.. حماس تهنئ &#34;الجهاد&#34; بذكرى انطلاقتها الـ35

مؤكدة مضيّهم معاً شركاء في طريق المقاومة.. حماس تهنئ "الجهاد" بذكرى انطلاقتها الـ35

&#34;الخارجية&#34;: دولة الاحتلال تتعمد التصعيد إمعاناً في تنكرها لحقوق شعبنا العادلة والمشروعة

"الخارجية": دولة الاحتلال تتعمد التصعيد إمعاناً في تنكرها لحقوق شعبنا العادلة والمشروعة

غزة: &#34;الداخلية&#34; و&#34;الحكم المحلي&#34; توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم عمل &#34;مخاتير العائلات&#34;

غزة: "الداخلية" و"الحكم المحلي" توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم عمل "مخاتير العائلات"

الأردن وعُمان يؤكدان ضرورة التوصل لحل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين

الأردن وعُمان يؤكدان ضرورة التوصل لحل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين

900 أسير من سجن (عوفر) يُرجعون وجبات الطعام تضامنًا مع رفاقهم الإداريين المضربين

900 أسير من سجن (عوفر) يُرجعون وجبات الطعام تضامنًا مع رفاقهم الإداريين المضربين

طالع أسعار الخضروات والدجاج في أسواق قطاع غزة صباح الخميس

طالع أسعار الخضروات والدجاج في أسواق قطاع غزة صباح الخميس

منوعات

كريم فهمي ينفي مشاركته في سباق دراما رمضان المقبل ويوجّه رسالة لجمهوره

كريم فهمي ينفي مشاركته في سباق دراما رمضان المقبل ويوجّه رسالة لجمهوره

بالصورة.. إطلالة ساحرة لماجدة الرومي في حفلها الأخير في السعودية

بالصورة.. إطلالة ساحرة لماجدة الرومي في حفلها الأخير في السعودية

كم بلغ ثمن إطلالة إليسا في حفلها بشرم الشيخ؟

كم بلغ ثمن إطلالة إليسا في حفلها بشرم الشيخ؟

بحدَة.. رنا سماحة تهاجم فرقة &#34;واما&#34;

بحدَة.. رنا سماحة تهاجم فرقة "واما"

أصيل هميم في يوم ميلادها الـ38 عاماً.. نجاح لافت ومحطات مميزة

أصيل هميم في يوم ميلادها الـ38 عاماً.. نجاح لافت ومحطات مميزة

نادين نسيب نجيم ترد على أقوال سيرين عبد النور وتكشف حقيقة رفضها التعاون معها

نادين نسيب نجيم ترد على أقوال سيرين عبد النور وتكشف حقيقة رفضها التعاون معها

محمود حميدة: لم أتوقع أن أعيش لأرى هذا المشهد

محمود حميدة: لم أتوقع أن أعيش لأرى هذا المشهد

شاهد.. ديانا حداد تطرح أحدث أغانيها &#34;أحلى كبل&#34;

شاهد.. ديانا حداد تطرح أحدث أغانيها "أحلى كبل"

بعد غيابه عن الساحة الفنية.. &#34;عراق أيدول&#34; مصطفى سمير بين الحفلات الجماهيرية والإصدارات الغنائية

بعد غيابه عن الساحة الفنية.. "عراق أيدول" مصطفى سمير بين الحفلات الجماهيرية والإصدارات الغنائية

ما حقيقة رفض والدة سعد لمجرد لزواجه من صديقته &#34;غيثة&#34;؟

ما حقيقة رفض والدة سعد لمجرد لزواجه من صديقته "غيثة"؟

عربي

المبعوث الأمريكي لليمن: جماعة الحوثي تطرح مطالب &#34;مستحيلة&#34; لتمديد الهدنة

المبعوث الأمريكي لليمن: جماعة الحوثي تطرح مطالب "مستحيلة" لتمديد الهدنة

وسط تحذيرات &#34;الصحة العالمية&#34;.. ارتفاع حصيلة تفشي &#34;الكوليرا&#34; في سوريا

وسط تحذيرات "الصحة العالمية".. ارتفاع حصيلة تفشي "الكوليرا" في سوريا

الاحتلال يعتقل شخصًا تسلل من الأراضي السورية إلى الجولان المحتل

الاحتلال يعتقل شخصًا تسلل من الأراضي السورية إلى الجولان المحتل

تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام في الأردن

تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام في الأردن