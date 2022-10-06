بكيرات: الرباط أعاق مخططات الاحتلال الرامية لتدنيس الأقصى

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث الشيخ ناجح بكيرات، إن ثلة قليلة من المرابطين في الأقصى استطاعوا بفضل الله أن يُعيقوا محاولات الاحتلال الرامية إلى تدنيس الأقصى.ودعا بكيرات إلى الاستمرار في الرباط بالمسجد الأقصى المبارك، والقيام بفعاليات لجعل مدينة القدس مليئة بالنشاط الإسلامي والعربي.وأضاف: "علينا أن نوفر حاضنة عربية وإسلامية، وأمامنا مشروع كبير من أجل تحرير المسجد الأٌقصى المبارك"، داعيًا إلى الأمل لأننا أصحاب الأرض والأقصى.واعتبر أن "المطلوب تفعيل الصحوة الإسلامية، والنهوض بالأمة العربية والإسلامية"، مشيرًا إلى أن تصرفات للاحتلال تدلل أنه يعيش لحظاته الأخيرة.