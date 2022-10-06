المبعوث الأمريكي لليمن: جماعة الحوثي تطرح مطالب "مستحيلة" لتمديد الهدنة





يذكر أن الهدنة الأولى التي اتُّفِق عليها لأول مرة في نيسان/إبريل الماضي، منحت اليمن أطول فترة هدوء نسبي في الصراع المستمر منذ سبع سنوات، بين الحكومة التي يدعمها تحالف عسكري تقوده السعودية وبين الحوثيين.



وفي الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري انتهت الهدنة برعاية من الأمم المتحدة في اليمن، بعد تمديدها مرتين.



والأحد الماضي، أعلن ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، في بيان أصدره عقب اجتماع بالعاصمة صنعاء، رفضه لمقترح أممي بشأن تمديد الهدنة، "لأنه لا يرقى لمطالب اليمنيين"، حسب وصفه.



فيما أعلنت الحكومة اليمنية السبت الماضي، على لسان مصدر مسؤول، أنها ستتعاطى بإيجابية مع مقترح أممي لتمديد الهدنة.



ومن أبرز بنود الهدنة: وقف إطلاق النار، وإعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء الدولي، وتدفق الوقود إلى ميناء الحديدة (غرب) وفتح طرق مدينة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين.





رام الله - دنيا الوطنأعرب المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، عن قلق بلاده إزاء رفض الحوثيين عرض الأمم المتحدة لتمديد الهدنة في اليمن التي انتهت الأحد الماضي.وقال ليندركينغ: "إن الحوثيين فرضوا مطالب غير ممكنة لتمديد الهدنة، وأنهم إذا أبدوا مرونة سيفتح الباب لخيار السلام"، مؤكداً على أهمية عودة الحويين إلى طاولة التفاوض، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).وأوضح ليندركينغ أن هناك خيارين؛ إما العودة إلى الحرب، أو تمديد الهدنة وتوسيعها، مشيراً إلى أن مستوى العنف في اليمن ما زال منخفضاً وسفن الوقود ما زالت تفرغ حمولاتها في ميناء الحديدة، والطيران المدني مستمر من مطار صنعاء.وأكد المبعوث الأميركي أن عناصر أساسية من الهدنة في اليمن ما زالت قائمة، والمباحثات التي تقودها الأمم المتحدة والدبلوماسية الأميركية مستمرة.