غزة: ضبط 200 فرش حشيش مخبأة بمصارف مياه صرف صحي شرق رفح





وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، مقتل اثنين مما وصفتهم "أخطر تجار المخدرات"، في تبادل لإطلاق النار، خلال مهمة للقبض عليهما وسط القطاع مساء أول أمس الثلاثاء، بعد أن بادرا بإطلاق النار تجاه القوة الشرطية.

وقالت "الداخلية": "مستمرون بكل قوة وحزم في ملاحقة تجار ومروجي السموم والمواد المخدرة؛ من أجل حماية المجتمع الفلسطيني من أخطارها المهلكة".

وأضافت: "سنواصل الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الخروج على القانون وإطلاق النار على أفراد الشرطة أو الأجهزة الأمنية الذين يقومون بواجبهم في حفظ الأمن والاستقرار".

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة، بغزة، فجر اليوم الخميس، ضبط 200 فرش حشيش مخبأة في مصارف مياه الصرف الصحي داخل أحد المنازل شرق محافظة رفح، وذلك استكمالاً لمهمة ضبط سابقة خلال الأيام الماضية.وذكرت إدارة "المكافحة"، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه وخلال استكمال التحقيقات مع أحد المروجين الذين تم توقيفهم في مهمة ضبط سابقة بتاريخ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، اعترف بحيازة 200 فرش حشيش داخل أحد المنازل.وأضافت المكافحة أن المُروّج، ويُدعى (م، د) 24 عاماً، اعترف بأنه قام بتقطيع الكمية المذكورة (200 فرش حشيش) وتخبئتها في مصارف مياه الصرف الصحي بأحد المنازل شرق محافظة رفح.ولفتت إلى أنه تم على الفور توجه قوة من المكافحة إلى المنزل، واستخراج الكمية المذكورة وهي عبارة عن قطع صغيرة، موضحة أنها أوقفت صاحب المنزل ويدعى (ص، د) 36 عاماً وأحالته إلى التحقيق، بينما تواصل إجراءاتها القانونية في القضية.وشدّدت "المكافحة" على مواصلة جهودها في ضرب تجار المخدرات ومروجيها، من أجل القضاء على هذه الآفة القاتلة.يذكر أن إدارة المكافحة أعلنت في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري أنها ضبطت 100 فرش حشيش و17 ألف حبة مخدرة من نوع "روتانا"، وأوقفت ثلاثة أشخاص مشتبه بهم خلال مهمة تفتيشية برفح جنوبي قطاع غزة.