التربية": مدارس الوطن تحيي يوم التراث الفلسطيني بفعاليات مميزة

رام الله - دنيا الوطنأحيت مدارس فلسطين، اليوم الخميس، فعاليات يوم التراث الفلسطيني الذي يصادف يوم غد السابع من تشرين أول/أكتوبر.وتألق طلبة المدارس بالزي التراثي والكوفية الفلسطينية؛ انتصارا للهوية والرواية الوطنية، وحماية الموروث الثقافي من محاولات الاحتلال الرامية إلى طمسه والاستيلاء عليه وتشويهه.وأكدت وزارة التربة والتعليم في بيان صحفي، أن هذا اليوم يشكل مرتكزا؛ لتفاعل الطلبة مع مكونات التراث ودلالاته، وإحياء هذه المناسبة يتضمن تنظيم عديد النشاطات والفعاليات من معارض وعروض مسرحية وكشفية وغيرها.