مؤكدة مضيّهم معاً شركاء في طريق المقاومة.. حماس تهنئ "الجهاد" بذكرى انطلاقتها الـ35

رام الله - دنيا الوطنهنّأت حركة (حماس)، حركة الجهاد الإسلامي وأمينها العام زياد النخالة بذكرى انطلاقتها الـ 35.وأكدت حركة حماس خلال تصريح صحفي لها، على مضيّهم معاً شركاء في طريق المقاومة حتى التحرير والعودة.وقالت الحركة، إن "حركة الجهاد الإسلامي شكلت إضافةً نوعية للحركة الوطنية الفلسطينية وعززت بقوة خيار المقاومة الشاملة، كخيار استراتيجي لتحرير الأرض والإنسان، وصولاً إلى تحقيق أهداف شعبنا في التحرير والعودة".واستذكرت الحركة خلال تصريحها شهداء وقادة الحركة "المؤسّس الدكتور فتحي الشقاقي، والدكتور رمضان شلح، والقائد تيسير الجعبري والقائد خالد منصور، وكلّ قوافل الشهداء والأسرى".وعبّرت عن اعتزازها "بالصورة المشرقة التي جمعت سرايا القدس وكتائب القسَّام وكلّ أذرع المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال، هذه الوحدة التي ستظل ثابتة وراسخة ومستمرّة حتّى تطهير أرضنا ومقدساتنا من دنس الاحتلال، وعودة شعبنا إلى دياره مظفراً بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".