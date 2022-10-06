ما نُسب لي "باطل".. عباس زكي يكشف حقيقة فصل الطيراوي من مركزية فتح

خاص دنيا الوطن-هاني الإمامكشف عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حقيقة فصل الرئيس محمود عباس، لتوفيق الطيراوي من عضوية مركزية الحركة، بعدما خرجت تصريحات صحفية تفيد بذلك.وقال زكي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن "حقيقة الأمر هو تعليق الطيراوي حضوره لاجتماعات اللجنة المركزية لحركة فتح وليس إقالته من منصبه بالحركة"، مشددًا أن "القرار صدر من طرف الطيراوي وليس الرئيس عباس".وأضاف أن "الطيراوي قرر تعليق حضوره لاجتماعات اللجنة المركزية لحين بت اللجنة المختصة بالتحقيق في تصريحات نُسبت له مؤخرًا"، موضحًا أن "شطب أي شخصية سياسية من عضوية اللجنة المركزية تمر بإجراءات طويلة وقوانين وليست بمجرد تصريح".وأكد زكي أنه "لا يوجد قرار بتعليق عضوية الطيراوي من اللجنة المركزية، لأنه ليس متوقعًا أن يكون هناك قرار هو لا يعرف به"، مضيفًا أنه حتى اللحظة لا مساس بعضويته وكل ما صُرح عني بهذا الخصوص "باطل".وحول اجتماع اللجنة المركزية الأخير لحركة فتح، أكد أنه تناول كافة القضايا من الوضع السياسي لتداعيات الأوضاع بعد انتهاء عملية السلام والخيارات الأخرى على ضوء خطاب الرئيس عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.وأوضح زكي أنه طُلب في الاجتماع ترجمة واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لوضع سياسة جديدة تبدأ بتنفيذ قرارات المجلس المركزي، وبشأن المؤتمر الثامن لحركة فتح حتى اللحظة لم يحسم الأمر لتحديد موعده.