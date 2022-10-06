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وسط تحذيرات "الصحة العالمية".. ارتفاع حصيلة تفشي "الكوليرا" في سوريا

وسط تحذيرات "الصحة العالمية".. ارتفاع حصيلة تفشي "الكوليرا" في سوريا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الخميس، حصيلة جديدة لعدد وفيات مرض الكوليرا الذي يشهد انتشارًا في الأراضي السورية منذ الشهر الماضي.

وقالت الوزارة، إن عدد الوفيات بلغ 39 شخصاً على الأقل جراء مرض الكوليرا، لافتًا إلى أن "العدد الإجمالي التراكمي للإصابات المثبتة قد بلغ 594 إصابة موزعة على 11 محافظة من إجمالي 14 في البلاد، العدد الأكبر منها في محافظة حلب (شمال).

وسجّلت الوزارة 39 حالة وفاة، 34 منها في حلب، موضحة أنّ "معظم الوفيات ناتجة عن التأخّر في طلب المشورة الطبية المبكرة أو لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة". وفق ما نقل موقع (الشرق).

ولم يتضح ما إذا كانت إحصاءات الوزارة تشمل الإصابات والوفيات في مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة.

في حين حذّرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الوضع "بشكل مقلق". حيث  قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، تيدروس ادهانوم غيبريسوس خلال إحاطة للصحافيين الأربعاء: "في سوريا، تمّ الإبلاغ عن أكثر من عشرة آلاف حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا خلال الأسابيع الستة الأخيرة".

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