مسؤول أمني إسرائيلي: إمكانية التصعيد مع لبنان حاضرة ومستعدون لكل السيناريوهات









وكشف بأن إمكانية التصعيد مع لبنان حاضرة في كل وقت، و"إسرائيل مستعدة لكل السيناريوهات"، وفق ما نقلت الصحيفة.

وتابع: "إذا طلب لبنان إجراء تغييرات جوهرية في مسودة اتفاق الحدود البحرية، فعليهم نسيان الاتفاقية". وأضاف المسؤول الأمني الإسرائيلي، أنه "إذا لم يتم الاتفاق على التفاهمات البحرية مع لبنان بشكل نهائي، ستبدأ إسرائيل بإنتاج الغاز رغم تهديدات نصر الله"، وفق تعبيره.





أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) سيجتمع بعد ظهر اليوم، من أجل بحث مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، عن مسؤول أمني، لم تكشف عن هويته قوله، بأن تل أبيب ستبدأ بإنتاج الغاز حتى لو لم يتم الاتفاق على التفاهمات البحرية مع لبنان.