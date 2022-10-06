الأردن وعُمان يؤكدان ضرورة التوصل لحل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين

رام الله - دنيا الوطنشدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وسلطان عُمان هيثم بن طارق، على مركزية القضية الفلسطينية.وأكد العاهل الأردني، وسلطان عُمان، في بيان مشترك، صدر في ختام زيارة الملك عبد الله الثاني إلى سلطنة عُمان، اليوم الخميس، ضرورة التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية، يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.وأكد سلطان عمان أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية المقدسات وهويتها والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.