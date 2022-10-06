دولي

(كابينت) يجتمع اليوم لمناقشة مسودة اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

(كابينت) يجتمع اليوم لمناقشة مسودة اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن  المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) سيجتمع بعد ظهر اليوم، من أجل بحث مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

ووفقًا لما نقلته هيئة لبث الإسرائيلية (مكان)، فإن بيروت قد نقلت إلى واشنطن ملاحظاتها على المسودة.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب إنه "لا يعتقد أن التغييرات المقترحة ستؤدي إلى خروج الاتفاق عن مساره. مرجّحًا أن يتم توقيعه في غضون خمسة عشر يومًا.

وبدوره، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لقناة (الحرة) إن "الولايات المتحدة مستمرة في العمل مع اسرائيل ولبنان للتأكد من نجاح المحادثات بشان ترسيم الحدود".

وقد أكد رئيس وزراء الاحتلال يائير لبيد أن إسرائيل "لم تساوم في مصالحها الأمنية والاقتصادية الحيوية".

وبالأمس نقلت (مكان) تأكيد تل أبيب رفضها أي مطلب جوهري جديد من قبل لبنان لتعديل التفاهمات التي تبلورت معه بشأن ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين. 

وأفادت (القناة 11 كان)، أنه إذا تضمن الرد اللبناني مطلبًا كهذا فإن إسرائيل من جانبها ستضع شروطًا مغايرةً تمامًا عن الاتفاق الأولي.

ومن المقرر أن تُبلغ النيابة العامة في إسرائيل، المحكمة العليا حتى 27 من الشهر الجاري، بردها على الالتماس الذي "يطالب الدولة بأن تمتنع عن توقيع اتفاق حدود مع لبنان في فترة الانتخابات".

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