لليوم الثاني.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين جديدين تجاه بحر اليابان

رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة يونهاب عن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى، باتجاه بحر اليابان، صباح اليوم الخميس.وقالت هيئة الأركان المشتركة إنها رصدت عمليات إطلاق من منطقة سامسوك في بيونغ يانغ، بين الساعة 6:01 صباحًا والساعة 6:23 صباحًا، ولم تقدم تفاصيل أخرى.وجاء الإطلاق بعد يومين فقط من إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي متوسط المدى فوق اليابان، كما يأتي أيضاً بعد إعادة نشر حاملة طائرات أمريكية تعمل بالطاقة النووية في المياه في اليوم السابق.وأفادت هيئة الأركان المشتركة في رسالة نصية أُرسلت إلى الصحفيين: "مع تعزيز المراقبة واليقظة لدينا، يحافظ جيشنا على وضع الاستعداد الكامل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).وعادت حاملة الطائرات يو إس إس رونالد ريغان إلى المياه شرقي كوريا الجنوبية، بعد أن غادرت الأسبوع الماضي بعد تدريبات مع البحرية الكورية الجنوبية، ثم تدريبات ثلاثية ضد الغواصات شاركت فيها اليابان.ويوم السبت الماضي، أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً في نفس الاتجاه، أمس الأربعاء، صاروخين باليستيين قصيري المدى في اتجاه بحر اليابان، تزامناً مع مناورات أمريكية كورية جنوبية في المنطقة.