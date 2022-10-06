900 أسير من سجن (عوفر) يُرجعون وجبات الطعام تضامنًا مع رفاقهم الإداريين المضربين

رام الله - دنيا الوطنأفاد مكتب إعلام الأسرى، صباح اليوم، بأن 900 أسير في سجن (عوفر) أرجعوا وجبات الطعام؛ تضامنا مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام لليوم الثاني عشر على التوالي.وبالأمس، أكد نادي الأسير في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنّ الأسرى وفي حال استمرت إدارة السجون على مواقفها حيال القضايا المطروحة بشأن قضية المعتقلين الإداريين، سيكون هناك خطوات إسنادية أخرى لدعمهم في معركتهم المستمرة ضد جريمة الاعتقال الإداريّ.ويواصل 30 أسيراً إداريا إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثاني عشر على التوالي، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري.وذكر نادي الأسير، أن الأسرى مستمرون في إضرابهم، ولا يوجد أي مؤشرات أو نتائج لأي حوارات مع إدارة السجون.وأشار إلى أن الأسرى المضربين ينتظرون رد إدارة سجون الاحتلال على مطالبهم، التي من المتوقع أن تكون بعد انتهاء الأعياد اليهودية، وفي حال كان الرد سلبياً سيدخل أسرى جدد في الإضراب.يذكر أن 28 من المعتقلين المضربين جرى عزلهم في أربع غرف في سجن "عوفر"، فيما جرى عزل المعتقل الحقوقي صلاح الحموري في زنازين سجن "هداريم"، والمعتقل غسان زواهرة في زنازين سجن "النقب".