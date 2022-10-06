دولي

مصرع 15 شخصا جراء غرق قارب لمهاجرين قبالة سواحل اليونان

مصرع 15 شخصا جراء غرق قارب لمهاجرين قبالة سواحل اليونان
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
 لقي 15 شخصا على الأقل اليوم الخميس، مصرعهم وفقد آخرون في غرق قارب لمهاجرين قبالة جزيرة ليسبوس باليونان، كما أعلن خفر السواحل اليوناني.

وقال خفر السواحل في بيان إنه عُثر على جثث 15 شخصا بالقرب من الجزيرة المجاورة للسواحل التركية بعد غرق زورق يحمل نحو أربعين شخصا دفعته رياح عاتية هبت على المنطقة.

وأوضحت السلطات أنه تم إنقاذ خمسة أشخاص وتجري عمليات لمساعدة ثلاثة آخرين.

وقبل ساعات، تحدثت السلطات عن غرق زورق شراعي ثان يقل 95 شخصًا على ما يبدو بالقرب من جزيرة سيتيرا.

وغرق الزورق بالقرب من ميناء دياكوفتي. وتمكن بعض الناجين من السباحة إلى الشاطئ بينما سمحت عملية مشتركة لسفن في البحر وخدمات الإطفاء والشرطة على الشاطئ بانتشال ثمانين شخصًا.

ولم تكشف أي تفاصيل عن جنسيات الضحايا.

وقال خفر السواحل إن سرعة الرياح في منطقة سيتيرا بلغت 102 كلم في الساعة.

وقال خفر السواحل اليوناني إنه أنقذ حوالى 1500 شخص في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل أقل من 600 في 2021

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