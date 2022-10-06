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الاحتلال يعتقل شخصًا تسلل من الأراضي السورية إلى الجولان المحتل

الاحتلال يعتقل شخصًا تسلل من الأراضي السورية إلى الجولان المحتل
رام الله - دنيا الوطن
أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، فجر اليوم الخميس، باعتقال شخصٍ مشتبه به تسلل من الأراضي السورية إلى منطقة جبل الشيخ في هضبة الجولان.

وقال المتحدث العسكري، إن "قوات الجيش الإسرائيلي من خلال نقطة مراقبة رصدت مشتبه، قرب منطقة خط وقف إطلاق النار، وعلى الفور تم إرسال قوات من الجيش إلى المنطقة، وقامت باعتقاله وتسليمه للأجهزة الأمنية للتحقيق".

ومساء السبت الماضي، اعتقلت مجندات من جيش الاحتلال ثلاثة أشخاص، أثناء محاولتهم اقتحام قاعدة عسكرية في هضبة الجولان جنوبي سورية.

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