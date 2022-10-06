عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطناقتحم عدد من المستوطنين باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم الخميس، بحماية مشدّدة من قوات الاحتلال.وردًا على ذلك أدى المرابطون صلاة الضحى في باحات الأقصى وسط تكبيرات جماعية تصدياً لاقتحامات المستوطنين.وبالأمس، اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، كل مجموعة تتكون من 40 مقتحما، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية في باحاته، واستمعوا الى شروحات حول هيكلهم المزعوم مرتدين الزي الكهنوتي عند حائط البراق.