انطلاقاً من الضفة.. الاحتلال يعلن استمرار حالة التأهب العالية بعد ورود عشرات الإنذارات لعمليات
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الخميس، باستمرار حالة التأهب العالية، بزعم ورود إنذارات باحتمال حدوث عمليات فلسطينية، انطلاقاً من الضفة الغربية.
وقالت: إن "المنظومة الأمنية تدرس إمكانية إرسال تعزيزات للقوات العاملة في الميدان، خشية من تصعيد أمني، بعد ورود العشرات من الإنذارات، باحتمال حدوث عمليات فلسطينية، انطلاقاً من مناطق الضفة الغربية".
ويحتفل اليهود هذه الأيام بعدة أعياد، تنتهي في 17 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
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