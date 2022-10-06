الجامعة الإسلامية بغزة تواصل احتفالاتها لتخريج الفوج 41



وحضر حفل التخريج الذي أقيم في قاعة المؤتمرات الكبرى الأستاذ الدكتور ناصر إسماعيل فرحات-رئيس الجامعة الإسلامية، والأستاذ الدكتور عليان الحولي-نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور إياد حسني الشامي- عميد كلية تكنولوجيا المعلومات، وأعضاء من مجلسي الأمناء والجامعة، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بكلية تكنولوجيا المعلومات، وجمع من ممثلي المؤسسات العاملة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخريجين والخريجات، وذووهم.



وفي كلمته أمام حفل تخريج طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات، أكد الأستاذ الدكتور فرحات على أن الجامعة الإسلامية ستبقى وفية لأبناء قطاع غزة ولن تتوقف عن تقديم خدمة التعليم، ولن تحرم أي طالب من التعليم بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها قطاع غزة.



وقال الأستاذ الدكتور فرحات :"الجامعة اليوم وحسب التصنيفات العالمية التي تصنف الجامعات من حيث جودة التعليم والبحث العلمي وتوفر الخدمات والمختبرات، هي في مقدمة الجامعات الفلسطينية والعربية والعالمي"، مضيفًا "الجامعة اليوم مجهزة بأحدث المختبرات العلمية، التي تخدم التخصصات المختلفة، إضافة إلى مجموعة من المراكز المتخصصة المختلفة"، وأشار الأستاذ الدكتور فرحات إلى أن الجامعة وضعت إمكانياتها العلمية ومختبراتها في خدمة المجتمع في كل المجالات العلمية والصناعية والبيئية.



وعبر الأستاذ الدكتور فرحات عن اعتزاز الجامعة بالطاقم الأكاديمي المتميز في كلية تكنولوجيا المعلومات والذي تظهر ثماره في تقلد خريجي وخريجات الكلية للمناصب الإدارية والمهنية العليا في المؤسسات والشركات العاملة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



كلمة الخريجين

وشكرت الخريجة سميرة معاوية سلمي في الكلمة التي ألقتها نيابة عن خريجي وخريجات كلية تكنولوجيا المعلومات، الأهالي على تشجيعهم المستمر لهم على طلب العلم، وتوفير البيئة المحفزة للجد والمثابرة، وأثنت الخريجة سلمي على جهود وحرص الجامعة الإسلامية على توفير البيئة النموذجية للتعليم العالي، وحثهم على تعزيز جوانب البحث العلمي في دراستهم، وقدرت الخريجة سلمي دور أساتذة الجامعة في إثراء الحصيلة المعرفية لديهم، وتحفيزهم على الأخذ بوسائل الإبداع والتفكير العلمي المنظم.



درع التفوق

مع بدء مراسم بروتوكول التخرج، سلم كل من: الأستاذ الدكتور فرحات، والأستاذ الدكتور الحولي، والدكتور الشامي، الطالبة آلاء أسعد الخولي- الحاصلة على المرتبة الأولى على مستوى خريجي وخريجات كلية تكنولوجيا المعلومات للعام الدراسي 2021/2022م، درع التفوق والنجاح.



بروتوكول التخرج

وقد طلب الدكتور الشامي، من رئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، استكمال مراسم تخريج الطلبة بعد الاطلاع على نتائجهم والتأكد من استيفائهم متطلبات التخرج.

وفيما يلي أسماء خريجي وخريجات كلية تكنولوجيا المعلومات:

خريجو الدارسات العليا



قسم تكنولوجيا المعلومات

ابراهيم معين شعبان أبو العمرين، احمد اسعد محمد الحرثاني، اسماعيل زياد اسماعيل السحار، سامر عبدالرؤوف عبدالفتاح ياغي، سليمان درويش سليمان المصري، مؤيد عمر ابراهيم مراد، مجد عبد اللطيف محمد الحاج، محمد خضر سعدو زعرب.

قسم تكنولوجيا المعلومات /علم البيانات

حسن صبحي حسن الحلاق



خريجو برنامج البكالوريوس

قسم الحوسبة المتنقلة وتطبيقات الأجهزة الذكية

ابراهيم رامز ابراهيم مشتهى، احمد ابراهيم عبد الله المدهون، أحمد وديع محمد عواد، ادهم ايهاب خير الدين ابو رمضان، أسامة محمد أحمد حسنين، اسامه نعيم حمدي شملخ، اكرم مجدي اكرم غزال، انس خليل أحمد لبد، بهاء الدين محمد عبد الله لافي، جمال علام جمال كرم، حسان كمال سليمان المصدر، حماده سمير محمد النجار، حمدي محمد أحمد سالم، خضر اياد خضر الترك، سامح اسامه سلمان ضهير، عبد الرحمن محمد العبد السطري، عبد الرحيم اسامه صلاح النفار، عبدالرحمن محمد محمد العطل، عبدالله عارف محمود ابو القمبز، علي عبد الكريم خليل شاهين، فراس اشرف زكي عدوان، فراس انور زياد ابو القمبز، لؤي محمد عبد الرحمن عرفات، ماجد زكريا ابراهيم السنوار، محمد أيمن شعبان الحلاق، محمد رائد محمد حسين، محمد شفيق مسعود جندية، محمد صقر فلاح العرعير، محمد طاهر محمد العاجز، محمد علاء امين الحديدي، محمد علي عبد الرؤوف نعيم، محمد ماهر حموده العمصي، محمد ناصر محمد غانم، محمدالمهدي سائد معين العرعير، محمود ابراهيم محمد كلوسه، محمود اشرف فراج اضهير، محمود عادل محمود خيرالله، محمود نايف فرج النعيزي، مهدي ديب عمر طه، نور الدين ياسر زيدان النحال، نور نائل أحمد يونس، هادي حسام عبد الفتاح الكحلوت، هارون احمد عبد الرحمن طه، وسام عماد يونس ابو ستيتان.



قسم تطوير البرمجيات

احمد محمد منصور شعبان بركات، أمير أيمن أحمد رشوان، بهاء اياد علي الدجني، رمزي فاروق حمدي عطا الله، زكريا معين فرج داود، عاطف يوسف حمدان حجازي، عبد الرحمن جبريل حسين شعبان، عبد العزيز محمد محمد ابو ريا، عبد العزيز مشعل عبد المجيد ياغي، عبدالكريم سليم محمد بعلوشة، عز الدين موسى علي المقيد، علاء الدين سائد جميل الريس، عمر نواف مصباح الضعيفى، فراس فؤاد محمد العجله، مؤمن حسن حسين نشوان، محمد أحمد ابراهيم ثاري، محمد اسامه محمد القرمان، محمد حاسم ناجي الزماره، محمد رأفت زيدان عليوة، محمد رفيق عبد الرحمن محسن، محمد رياض عبد القادر مصطفى، محمد ماهر محمد العشي، محمود عبد الحليم محمود العماوي، محمود نزار زكريا ابو نعمة، مدحت مازن مدحت الزهارنه، مصطفى خالد عطا اليحيى، مهند اسامه موسى برهوم.



قسم تكنولوجيا المعلومات

احمد تيسير تحسين مشتهى، بدر الدين هاني عليان مطر، عاصم توفيق سليمان برهوم، عبد الرحمن اكرم خالد السرسك، محمد رأفت حسن الهباش.



خريجات الدراسات العليا



قسم تكنولوجيا المعلومات

اسراء خليل سالم النبريص، مودة زهير محمد المسحال، ناهد عمر محمد البحطيطي، ياسمين حامد اسماعيل جبر، سلام ثابت يوسف دغمش، اسراء خليل سالم النبريص، مودة زهير محمد المسحال، ناهد عمر محمد البحطيطي، ياسمين حامد اسماعيل جبر



قسم تكنولوجيا المعلومات /علم البيانات

سلام ثابت يوسف دغمش.





برنامج البكالويوس (طالبات)

قسم الحوسبة المتنقلة وتطبيقات الأجهزة الذكية

آلاء رائد صابر بصل، الاء محمد عبد الفتاح عسقول، اميرة نمر سالم الانقر، اية ماهر بدر النعسان، اية نادر عيسى النزلي، ايه أحمد سعيد دويمه، جمانه مصطفى تيسير سرور، حنين أيمن محمد دويمه، دارين محفوظ حبيب الكباريتي، دانيا محمد اسماعيل السقا، رنا نبيل ربحي النونو، روان أحمد محمود جمعه، سارة نعمان بشير النزلي، ساره تحسين محمود النجار، سنا باسم صبحي عيسى، سهاد ياسر أحمد حماد، سيرين ناهض العبد صقر، شيماء هشام محمد الكحلوت، صفاء عاطف جابر اسماعيل، صفاء هاني فريج اقطيفان، علا عمر سلمان ابو شاب، غدير نضال صلاح ابو عمشه، مريم باسم حيدر العمصي، مريم حسن علي الهباش، مها عزام عيسى أبو الخير، ميادة عبد القادر عادل المبيض، نور ابراهيم محمود البساينه، نور عبد الباسط عبد الفتاح أبو هلال، نيفين امين زهدي صيام، هاديه هاني يوسف العوضي، هاله ناصر محمد نوفل، هند فضل عبد الرحمن ابو شنب، هيا صلاح صالح الناطور، يارا فريد ابراهيم عبد الرحمن، ياسمين معالي ياسر الترك.



قسم تطوير البرمجيات

اسيل اكرم محمد الهليس، ألاء اسعد اسماعيل الخولي، أميره عماد رشيد الجمل، تقوى رائد كامل درويش، حنان هاني علي الحداد، دنيا اشرف محمود حسونة، روان بسام أحمد حمادة، روان عصام فتحي رضوان، ريم سمير محمد الصعيدي، ريما منذر صالح الغزالي، سميرة معاويه سليمان سلمي، شيماء رائد فهمي زقوت، ضحى محمد فتحي رصاص، عائشه ابراهيم عوض دادر، عبير عدنان سالم أبو نمر، فدوى محمد سليمان المصري، منار مروان هاشم الغماري، نعمه كلاي رباح دلول، نور رزق حلمي البيطار، نور سمير مختار مرتجى، ولاء خالد سعيد ابوعبدو، ياسمين محمد عواد ابو صليح.









رام الله - دنيا الوطنواصلت الجامعة الإسلامية بغزة ضمن احتفالات تخريج الفوج الحادي والأربعين الذي أطلقت عليه اسم "أفواج الأصالة والتميز" تخريج كوكبة جديدة من خريجي وخريجات كلية تكنولوجيا المعلومات في تخصصات: تطوير البرمجيات، تكنولوجيا المعلومات، الحوسبة المتنقلة.