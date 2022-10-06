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شؤون فلسطينية

أجواء خريفية.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأحد المقبل

أجواء خريفية.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأحد المقبل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئياً وبارداً نسبيا في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، أجواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم السبت، أجواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، ويتوقع سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأحد، أجواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، ويتوقع سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 26-17 23-16 22-16 بيت لحم 26-17 23-16 22-16
رام الله والبيرة 25-16 22-15 21-15 طولكرم 28-19 26-18 25-18
نابلس 27-18 24-17 23-17 قلقيلية 28-19 26-18 25-18
جنين 30-20 28-19 27-19 سلفيت 26-17 23-16 22-16
طوباس 31-21 29-20 28-20 روابي 27-18 24-17 23-17
الخليل 25-16 22-15 21-15 غزه 27-20 25-19 24-19
أريحا 36-24 34-23 33-23 خانيونس 27-20 25-19 24-19
الأغوار الشمالية 34-22 32-21 31-21 رفح 28-19 26-18 25-18

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