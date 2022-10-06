جماهير نابلس تشيع جثمان الشهيد علاء زغل

رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهر نابلس، مساء الأربعاء، جثمان الشهيد علاء ناصر زغل (21 عاما) إلى مثواه الأخير، في مقبرة مخيم عسكر شرقي نابلس.وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، بمشاركة ممثلين عن الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية في المحافظة، وصولا إلى منزل عائلته التي ألقت نظرة الوداع على جثمانه، قبل أن ينقل محمولا على الأكتاف إلى المسجد حيث أدى المشيعون الصلاة عليه، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة المخيم.وكانت وزارة الصحة أعلنت عن استشهاد الشاب علاء ناصر أحمد زغل متأثراً بإصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الاحتلال في دير الحطب شرق نابلس، إضافة إلى إصابة ستة مواطنين بينهم صحفيان.