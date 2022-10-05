"التعليم العالي" ترحب بقرار انتظام الدوام في جامعة بيرزيت

رام الله - دنيا الوطنثمنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إعلان إدارة جامعة بيرزيت ونقابة العاملين فيها؛ عن انتظام الدوام واستئناف التدريس للدورة الصيفية يوم الإثنين المقبل.وأشادت الوزارة بتغليب إدارة الجامعة ونقابة العاملين فيها للمصلحة الوطنية بالحفاظ على انتظام المسيرة التعليمية، حرصا على مصلحة الطلبة، خاصةً في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وتصعيد الاحتلال بعدوانه وانتهاكاته المتواصلة.وشكرت "التعليم العالي" كل من أسهم، إلى جانب جهدها، في عودة الأمور إلى نصابها وانتظام الدوام في الجامعة، مجددةً التأكيد على أهمية الحوار المتواصل البنّاء بين إدارة الجامعة والنقابة، بما يضمن الوصول إلى تفاهمات مرضية للطرفين، مثمنةً الدور المهم والمحوري لجامعة بيرزيت في تخريج الكفاءات التي تسهم بشكل جلي في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.وأكدت الوزارة حرصها على استقرار جامعة بيرزيت باعتبارها إحدى مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية الرائدة.وكان مجلس جامعة بيرزيت قد أعلن استئناف التدريس للدورة الصيفية ابتداء من يوم الاثنين الموافق 10/10/2022 على أن تبدأ الامتحانات النهائية بتاريخ 15/10/2022 وتنتهي بتاريخ 22/10/2022، وسيتم الإعلان عن التقويم الأكاديمي المعدل للعام 2022-2023 خلال الأيام القادمة.ورحب مجلس الجامعة بالخطوة الإيجابية من الهيئة الإدارية لنقابة أساتذة وموظفي الجامعة المتمثلة بتعليق الإجراءات من أجل استكمال الدورة الصيفية واستكمال تسجيل الطلبة المستمرين والجدد.