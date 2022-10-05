شؤون فلسطينية

البرلمان العربي: نرفض تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا بشأن نقل بريطانيا سفارتها إلى القدس والذي يقوّض حل الدولتين

البرلمان العربي: نرفض تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا بشأن نقل بريطانيا سفارتها إلى القدس والذي يقوّض حل الدولتين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعرب البرلمان العربي عن رفضه تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا  الأخيرة، ووعدها بدراسة  نقل سفارة بريطانيا من تل أبيب إلى القدس. 

وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم على أن "الوضع القانوني والتاريخي والديني للقدس غير خاضع للمراجعة، وأي خطوة بهذا الاتجاه تعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وللمسؤوليات التاريخية لبريطانيا صاحبة وعد بلفور غير القانوني، الذي تسبب وما زال في مأساة الشعب الفلسطيني.

وشدد البرلمان العربي على أن أي تغيير في الوضع القائم في القدس، من شأنه أن يقوض حل الدولتين، ويشجع القوة القائمة بالاحتلال وجماعات المستوطنين على استمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني والمقدسات المسيحية والإسلامية في القدس، داعيا المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة البريطانية للتراجع عن اتخاذ هذا الإجراء ، والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بشأن الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، والانخراط في دعم عملية السلام وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.

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