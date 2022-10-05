الشيخ يواصل لقاءاته بمسؤولين أميركيين في واشنطن



وأضح الشيخ أنه قدم الشكر لهما على الدعم الخاص للمؤسسات الفلسطينية، وللشعب الفلسطيني وكذلك على الدعم للمشاريع في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولشبكة المستشفيات في القدس، ومشاريع تحلية المياه، متمنياً زيادة الدعم.







رام الله - دنيا الوطنيواصل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، لقاءاته في العاصمة الأميركية واشنطن خلال جولته التي يجريها للولايات المتحدة.وقال الشيخ مساء اليوم الأربعاء، إن التقى أمس في مقر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في واشنطن بأندرو بليت مساعد نائب مدير الوكالة، وميغان دوهرتي نائبة مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (DAA) لمكتب الشرق الأوسط.