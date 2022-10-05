بدران يشيد بالمجاهدعمران والمقاومين الأبطال الذين تصدواللاحتلال





وأكد بدران في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أنّ المقاومة على عهدها في الدّفاع عن شعبنا ومقدساتنا، ولن تخذل الأبطال الذين يقبعون في سجون الاحتلال، مشيرا إلى أن موعدهم مع الحرية بات قريباً.





وشدد على أن "المقاومة الباسلة كانت وستبقى على الدوام هي أمل شعبنا وأمتنا في التصدّي للعدو الصهيوني المجرم، وردعه عن مواصلة العدوان على شعبنا ومقدساتنا، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك، حتّى تحرير الأرض والأسرى والمسرى".



رام الله - دنيا الوطنبعث عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية " حماس " حسام بدران بالتحيَّة للمجاهد البطل سلمان عمران وإخوانه من المقاومين الأبطال، الذين أبدعوا في التصدّي لقوات الاحتلال ومستوطنيه، والاشتباك في دير الحطب الصامدة، حيث استشهد الشاب علاء زغل وأصيب آخرون.