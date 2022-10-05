بوتين يأمر بنقل إدارة محطة زاباروجيا النووية إلى روسيا

رام الله - دنيا الوطنوقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما أمر فيه بنقل إدارة محطة زاباروجيا النووية إلى إدارة بلاده بشكل رسمي.وقال المرسوم: "ينبغي على حكومة روسيا الاتحادية تأمين قبول المنشآت النووية لمحطة زاباروجيا النووية والممتلكات الأخرى اللازمة لتنفيذ أنشطتها في ملكية فدرالية".وأوعز بوتين إلى تحديد ميزات عمل المحطة حتى عام 2028. حيث يجب على مجلس الوزراء تحديد تفاصيل استخدام الموارد المالية وغيرها لضمان سلامة المحطة النووية، وإصدار التراخيص، وحل القضايا الأخرى.